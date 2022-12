Klosters präsentiert das Resultat einer politischen Altlast 

Politisch könnte das kommende Jahr in Klosters je nachdem mit einem grossen oder kleinen Knall beginnen. Ebenso gut möglich wäre es aber auch, dass der Start ins neue dörfliche Politjahr keinerlei hohe Wellen werfen wird. All dies ist abhängig davon, was dem 15-köpfigen Klosterser Gemeinderat 2023 an dessen erster Sitzung im Januar vorgelegt wird. Präsentiert wird dann das Ergebnis zu einer inhaltlich sehr kritisch gehaltenen kommunalen Volksinitiative.