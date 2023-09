Besuch im Bundeshaus: Mit Martin Landolt in der Mitte der politischen Schweiz

Das Gespräch mit Mitte-Nationalrat Martin Landolt im Zug nach Bern beginnt mit den Anfängen der modernen Schweiz im Jahr 1848. Spannend wie einen Krimi findet Landolt die «Stunde Null», so der Buchtitel des Historikers Rolf Holenstein, der die Geschichte anhand von Geheimberichten und Privatprotokollen der Verfassungskommissionsmitglieder von damals erzählt. Diese, unter ihnen auch ein Glarner, hätten nach dem Sonderbundskrieg ausgelotet, was an Fortschritt und Kompromiss möglich gewesen sei. Und sie hätten mit der ersten Bundesverfassung vom 12.