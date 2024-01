Jetzt geht auch noch der Geschäftsführer

Bei der Ortsgemeinde Rapperswil-Jona kommt es definitiv zum grossen Umbruch in der Führungsriege. Nach den vorzeitigen Abgängen von Ortsgemeindepräsident Matthias Mächler und Ortsverwaltungsrat Christian Helbling per Ende 2023, verlässt nun auch Geschäftsführer Christoph Sigrist die Ortsverwaltung per Ende März.