Umbau des Recyclingcenters in Unterrealta ist beschlossene Sache

Der Baukredit ist gesprochen: Die Delegiertenversammlung des Abfallbewirtschaftungsverbands Mittelbünden (AVM) hat am Dienstagabend in Cazis 4,7 Millionen Franken für den geplanten Umbau der Abfallsammelanlage in Unterrealta gewährt. Der 1970 als Kehrichtverbrennung errichtete und 20 Jahre später zur Abfallumladestation umgenutzte Gebäudekomplex soll zu einem mit der Umweltschutzgesetzgebung konformen und dienstleistungsorientierten Betrieb für die Abfallannahme und das Recycling werden, wie AVM-Präsident Christian Theus betont. Ausserdem soll er der Firma Bossi und Nicca als zentrale Basis für den Sammel- und Transportdienst im Verbandsgebiet dienen.