In Leuggelbach wird eine Brücke ersetzt

Wie der Regierungsrat am Dienstag mitgeteilt hat, muss die alte Steinigenbachbrücke in Leuggelbach durch einen Neubau ersetzt werden. Grund dafür sind gravierende Mängel in der Betonkonstruktion. Die Regierung genehmigt das Ausführungsprojekt.

Mit diesem wird die bestehende Brücke abgebrochen und durch eine neue Konstruktion ersetzt. Die Ausführung erfolgt laut Mitteilung koordiniert mit dem angrenzenden Hochwasserschutzprojekt am Steinigenbach. Die Bachsohle und der Bachlauf werden gleichzeitig auf beiden Seiten angepasst.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich von Juli bis Frühling 2024. Der Verkehr wird während der Bauzeit einspurig mit einer Lichtsignalanlage geführt. Die Kosten für den Ersatz der Steinigenbachbrücke werden mit total 350'000 Franken veranschlagt. (mitg)