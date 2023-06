Parkieren in Glarus Nord ist bald nicht mehr gratis

Die erstmalige Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentlichem Grund wird in Glarus Nord in zwei Phasen gestartet, wie in einer Mitteilung vom Donnerstag steht. Am nächsten Donnerstag, 15. Juni, geht es los. Dann beginnt die Einführungsphase, die zehn Wochen dauert. «In diesen Tagen erhalten sämtliche Haushalte der Gemeinde per Post die notwendigen Informationen», steht in der Mitteilung.

In allen Dörfern gilt ausserhalb der markierten Felder grundsätzlich ein Parkverbot. Parkplätze auf öffentlichem Grund sind in Zonen eingeteilt. Es gibt fünf verschiedene Zonen, in denen man eine bis acht Stunden gratis parkieren darf. Wer über diese Limiten hinaus parkieren will, insbesondere in der Nacht, muss eine entsprechende Bewilligung lösen.

Während der Einführungsphase sollen die Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit bekommen, sich mit den neuen Bestimmungen zum Parkieren auf öffentlichem Grund vertraut zu machen. So werden die öffentlichen Parkplätze in dieser Phase zwar bereits kontrolliert. Statt einer Busse wird fehlbaren Fahrerinnen und Fahrern aber ein Flyer mit Informationen unter die Scheibenwischer des Autos geklemmt. Damit vorbei ist es ab dem 1. September. «Parkieren Autofahrerinnen und Autofahrer jedoch ausserhalb der markierten öffentlichen Parkplätze, muss bereits ab dem 15. Juni mit einer Busse gerechnet werden», wird dazu noch gemahnt.

Erfahrungen für Optimierung sammeln

Die Einführungsphase diene einerseits der Angewöhnung für alle Verkehrsteilnehmenden, wird in der Mitteilung weiter erklärt. Andererseits werden die Rückmeldungen und Erfahrungen gesammelt, um die Erkenntnisse daraus in allfällig notwendige Anpassungen einfliessen zu lassen. Denn die Umsetzung des Parkierungsreglements sei für die Gemeinde «in materieller Hinsicht eine Herausforderung» gewesen, «was auch an der mehrjährigen Umsetzungsphase ersichtlich ist».

Auf der Website der Gemeinde gibt es weitere Infos zur Parkordnung und eine Rubrik mit häufig gestellten Fragen, die regelmässig ausgebaut werden soll. Bei Fragen können sich die Einwohnerinnen und Einwohner auch an Peter Schadegg richten, den Projektleiter der Parkplatzbewirtschaftung; unter Telefon 058 611 73 11 oder Mail an parking@glarus-nord.ch. (mitg)