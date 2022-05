60 Millionen für neuen Dreh- und Angelpunkt im Westen Churs

«Wir haben heute eine Haltestelle ‘Chur West‘. Unser Plan ist es, einen vollwertigen Bahnhof an einem anderen Ort zu erstellen.» Mit diesen Worten begrüsste die zuständige Churer Stadträtin Sandra Maissen die Medien am Donnerstagmorgen im «Torculum» an der Neubruchstrasse. Konkret soll die heutige Haltestelle 250 Meter westwärts verschoben und zu einem Bahnhof ausgebaut werden: Der 200 Meter lange Mittelperron soll dann 60 Meter lang über die Raschärenstrasse verlaufen, im unteren Bereich sind ein Café, 170 Veloplätze, Bushaltestellen und Sitzmöglichkeiten angedacht.