491 Personen wollen in den Grossen Rat

Die Bündner Bevölkerung muss am 15. Mai entscheiden, wer künftig alles im Grossen Rat Einsitz nehmen soll. Die Wahlvorschläge, die bei den Regionen eingegangen sind, wurden am Mittwochabend der Standeskanzlei Graubünden übermittelt.

Wie es in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden vom Donnerstag heisst, sind 167 Wahlvorschläge zusammengefasst in fünf Listengruppen mit 491 kandidierenden Personen eingegangen. Es kandidieren 154 Frauen, 336 Männer und eine nicht-binäre Person. Hier findet ihr die Liste der 491 Kandidierenden, von denen am Ende nur 120 gewählt werden.

Die Listen

Die Mitte Graubünden, die FDP, die GLP, die SVP sowie SP und Grüne bilden jeweils eine der fünf Listengruppen. Die Auslosung der Listennummern findet am Dienstag, 8. März, statt. Die Resultate werden im Anschluss an die Auslosung, also gegen 15.30 Uhr, hier veröffentlicht. Am Donnerstag, 10. März, werden im Kantonsamtsblatt die Listengruppen, Listen und alle Kandidierende amtlich publiziert.