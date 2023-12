Das Märchen von Bundesgeldern für ein paar schöne Geranien 

Im Kanton Graubünden gibt es über 2000 Landwirtschaftsbetriebe – 65 Prozent sind Biobetriebe. Und wenn schon Zahlen: Bündner Landwirtinnen und Landwirte sind in der Regel Bergbauern, nur gerade sieben Prozent der Betriebe befinden sich in der Talzone. Der Bündner Landwirtschaft werden jährlich rund 220 Millionen Franken an Direktzahlungen ausbezahlt. Gesamtschweizerisch schüttet der Bund jedes Jahr rund 2,8 Milliarden Franken an Direktzahlungen aus. Das gesamte Agrarbudget liegt bei 3,6 Milliarden Franken – Direktzahlung machen also einen grossen Teil aus.