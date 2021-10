Der Grosse Rat will der PUK mehr Kompetenzen geben

Der Grosse Rat befasste sich am Dienstag mit den Kompetenzen einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK). Dies, nachdem die erste PUK in der Geschichte Graubündens ihre Arbeiten an den Kartellabsprachen im Bündner Baugewerbe im Juni abgeschlossen hatte. Damals veröffentlichte die PUK einen Teilbericht, in dem sie betonte, dass es aufgrund der gemachten Erfahrungen angezeigt sei, die Kompetenzen einer PUK auszubauen.