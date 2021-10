Die erste Etappe des «Green Deal» steht

Nach dem Klima geht es um Immobilien

Weiter geht es für die Bündner Parlamentarier mit dem Bericht auf die Umsetzung der Immobilienstrategie des Kantons Graubünden. Im Jahr 2010 wurde dem Grossen Rat ein Bericht zur Immobilienstrategie des Kantons mit Umsetzungsvarianten am Standort Chur präsentiert. Nach Abschluss der ersten Etappe des Verwaltungszentrums «Sinergia» (Bild) in Chur sowie im Zusammenhang mit der Justizreform hat die Regierung Anfang 2020 das Hochbauamt beauftragt, einen Bericht zum Stand der Umsetzung der Immobilienstrategie zu verfassen und darin auch auf Veränderungen der Rahmenbedingungen einzugehen.

Mit der Zusammenlegung von Verwaltungseinheiten in sieben Regionen und dem Bezug der ersten Etappe des Verwaltungszentrums «Sinergia» in Chur konnte in den vergangenen zehn Jahren ein Grossteil der Immobilienstrategie umgesetzt werden. An den beiden verbleibenden Standorten Poschiavo und Samedan laufen Vorbereitungen, um die 342 Dienststellen der beiden Regionen in zwei Verwaltungszentren zusammenzuführen.