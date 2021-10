Ungenügender Herdenschutz bewahrt Wölfe vor Abschuss

Der Kanton Glarus hat Ende September ein Gesuch beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) eingereicht, um drei Jungwölfe aus dem Kärpf-Rudel abschiessen zu können. Gemäss der Jagdverordnung des Bundes braucht es für eine Abschussbewilligung zehn Risse von geschützten Nutztieren in vier Monaten. Der Kanton Glarus sah diese Vorgabe als erfüllt an und beantragte daher die Abschüsse. Ein Regulationsabschuss hat den Zweck, Wölfe abzuschrecken und so von Nutztieren und Siedlungen fernzuhalten.