Der Versuchung widerstehen

Graubünden ist finanziell trotz der Coronakrise weiterhin gesund. Das ist die wichtigste und beruhigende Erkenntnis der kantonalen Budgetpräsentation vom Donnerstag. Denn es beweist, dass der Kanton krisenresistent ist. Es zeigt sich ausserdem, dass zum einen die Coronafinanzhilfen von Kanton und Bund an die Unternehmen ihren Zweck erfüllt haben. Und zum anderen, dass viele Bündner Firmen auch in schwierigen Situationen Lösungen finden. Denn nur so ist es zu erklären, dass die budgetierten Steuern für das Jahr 2022 um fast 62 Millionen Franken im Vergleich zum Budget 2021 ansteigen werden.