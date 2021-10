Parteibasis stellt sich geschlossen hinter Hug

Als am Mittwochabend knapp 100 Parteimitglieder der SVP Graubünden ihren Präsidenten Roman Hug mit stehendem Beifall zum Kandidaten für die kommenden Regierungsratswahlen kürten, käute wenige Meter davon entfernt eine stattliche Herde Braunviehkühe ihr Futter wieder. Die Nominationsversammlung der SVP fand nämlich im Laufstall des Hofs Allemann in Untervaz statt, was allen Mitgliedern und Sympathisanten die Teilnahme ohne Zertifikatspflicht ermöglichte, wie die Parteileitung begründete. Kandidat Hug nahm die Lokalität als gutes Omen.