Aussenminister macht sich für Sprachminderheiten stark

Der Austausch zwischen Bundesrat Ignazio Cassis und der Bündner Regierung hat schon fast Tradition. Seit seinem Amtsantritt vor vier Jahren hat der Magistrat den Regierungsrat und den Kanton Graubünden bereits viermal besucht. Wie bereits in den Besuchen zuvor stand der Dialog auch am Montag auf dem Gelände der Klinik Beverin in Cazis mehrheitlich im Zeichen der Förderung der Mehrsprachigkeit. «Beim Thema Mehrsprachigkeit gibt es verschiedene Unterthemen, die wir ausführlich besprochen haben», sagte Regierungspräsident Mario Cavigelli nach dem Austausch gegenüber den Medien.