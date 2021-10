Kanton schliesst Leistungsauftrag mit GR Digital ab

Gesuche zur Förderung von Digitalisierungsvorhaben oder Projektideen können ab Ende Oktober direkt beim Verein GR Digital über ein Online-Formular eingereicht werden. Projektideen können für eine erste Begutachtung per E-Mail an gesuch@grdigital.digital in Form einer Projektskizze (maximal 10 Seiten) gesendet werden. In den nächsten zwei bis drei Wochen wird GR Digital zudem über das Förderleitbild und die Förderkriterien detaillierter informieren. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Website von GR Digital.