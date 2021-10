Gedenken an die Verstorbenen von Realta lässt auf sich warten

Perls politischer Vorstoss befasste sich auch mit der Erinnerung an die in Realta Begrabenen. «Gedenkt die Regierung, vor Ort an diese Begräbnisstätte und die Bestatteten zu erinnern?», wollten Perl und die 25 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner von der Regierung wissen. Mit ihrem Anliegen stiessen sie auf offene Ohren. «Die Regierung begrüsst und unterstützt den Vorschlag einer schlichten Gedenkstätte, um vor Ort an die verstorbenen und ehemals hier bestatteten Insassen der Korrektionsanstalt Realta zu erinnern», hiess es in der regierungsrätlichen Antwort vom Februar 2017. «Es wurde in Aussicht gestellt, im Rahmen der Eröffnung der JVA Cazis Tignez eine Gedenktafel einzuweihen», sagt Perl. Ob dies im Herbst 2019 geschehen sei, wisse er aber nicht. «Ich habe seit der Ankündigung nichts mehr gehört.»