Der Mensch

Es war ein Freudentag für die Befürworterinnen und Befürworter der «Ehe für alle»-Vorlage. 64 Prozent der Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten am Sonntag Ja zur Vorlage. Etwas weniger, 62,8 Prozent, stimmten der Vorlage in Graubünden zu. «Es ist ein wirklich wichtiger Tag für die Schweiz», sagt Pascal Pajic. Der 28-jährige Homosexuelle hat sich an vorderster Front dafür engagiert, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Nun ist er froh, ist es vorbei – «und sind es über 60 Prozent geworden, denn alles andere wäre ein Armutszeugnis für die Schweiz gewesen».