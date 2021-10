Stadt entschädigt Feuerwehrleute

Die Sache hat viel Staub aufgewirbelt in Rapperswil-Jona. Vier freiwillige Feuerwehrleute wehren sich seit Anfang 2020 gegen Degradierungen und Ausschluss von Funktionen wegen eines angeblichen Vertrauensbruchs. Sie prangerten «Willkür, Mauscheleien und Macht» in der Feuerwehrführung der Stadt an. Zugleich gründeten sie eine IG und lancierten eine Website, um ein neues Feuerschutzreglement zu bekämpfen, das die Macht des Kommandos nach ihrer Ansicht noch ausgebaut hätte.