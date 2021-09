Kanti in der Stadt ist wegen privatem Gymnasium nicht vom Tisch

Bereits ab nächstem Sommer will die SBW Haus des Lernens AG beim Kloster Wurmsbach in Rappers­wil-Jona ein privates Gymnasium betreiben (Ausgabe vom Mittwoch). «Ich war darüber informiert, dass SBW ab Sommer 2022 ein Schulangebot in Wurmsbach eröffnen wird», sagt Luca Eberle, SP-Stadtrat und Schulpräsident von Rapperswil-Jona, auf Anfrage der «Linth-Zeitung».