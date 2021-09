Hohe Investitionen und ein kleines Plus

Aufhorchen lässt allerdings die Höhe der Investitionen, welche die Stadt Chur im nächsten Jahr plant. Insgesamt 69 Millionen Franken sollen in diverse grössere und kleinere Projekte gesteckt werden. Ins Gewicht fallen vor allem die Schulen. Mit 22 Millionen Franken am meisten investiert wird in die neue Schul- und Sportanlage Ringstrasse. Die Gesamtkosten bei diesem Projekt betragen rund 88 Millionen Franken. Auch bei der zweitgrössten Position handelt es sich um ein Schulhaus. Insgesamt 5,8 Millionen Franken sollen in Haldenstein für die Erweiterung des Primarschulhauses fliessen. Gesamthaft wird das Projekt mit 11,7 Millionen Franken zu Buche schlagen. Der Selbstfinanzierungsgrad (der Investitionsprozentsatz, den die Stadt selber finanzieren kann) beträgt gemäss Budget nun nur noch 27 Prozent, was einem sehr tiefen Wert entspricht.