Graubünden lässt die Hochzeitsglocken läuten

«Love wins», kommentierte der Bündner Verein Sozialwerk LGBT+ am Sonntagnachmittag das Abstimmungsresultat auf Instagram. 64 Prozent der Schweizer Stimmbürgerinnen und -bürger stehen hinter der «Ehe für alle». Dass deren Befürworterinnen und Befürworter den Abstimmungskampf gewonnen haben, zeichnet sich auch in Graubünden deutlich ab: 41 341 Bündner Stimmberechtigte sprachen sich dafür aus, dass die Ehe von nun an auch homosexuellen Paaren offensteht. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 62,8 Prozent wurde die entsprechende Änderung des schweizerischen Zivilgesetzbuchs angenommen.