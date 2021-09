So hat Graubünden entschieden

Roman Hug bleibt Gemeindepräsident in Trimmis

Die Stimmberechtigten von Trimmis haben am Sonntag Roman Hug (Bild) als Gemeindepräsident bestätigt. Auf 701 der 881 eingegangenen Wahlzetteln stand der Name des Bündner SVP Präsidenten und Regierungsratskandidaten. 65 Stimmen gingen an andere Personen. Die Stimmbeteiligung lag bei 36,7 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte. Christian Kindschi (FDP, 579 Stimmen) und Cecilia Manetsch (Mitte, 557 Stimmen) wurden im Vorstand bestätigt. Neu gewählt wurden Nicola Stocker (SVP, 483 Stimmen) und Marcel Coray (FDP, 431 Stimmen). Weiter wurde Crispin Joos (Mitte, 479 Stimmen) als Stellvertreter in den Gemeindevorstand sowie Peter Bacchini (parteilos, 490 Stimmen), Jürgen Seeliger (Mitte, 440 Stimmen) und Armin Schmid (SVP, 375 Stimmen) in die Geschäftsprüfungskommission gewählt. Der Schulrat besteht neu aus den parteilosen Cilia Rohner-Malär (580 Stimmen), Andri Persenico (559 Stimmen) und Anita Nicolay-Bürgler (504 Stimmen). (phw)