Die Kasernenverlegung in Chur ist einen Schritt weiter

Zukünftige Nutzung noch unklar

Einem 36-Millionen-Franken-Kauf hat die Churer Stimmbevölkerung also zugestimmt. Unter dem Strich würde er allerdings mit etwas weniger als 31 Millionen Franken zu Buche schlagen. 5,75 Millionen Franken erhält die Stadt nämlich für die Abtretung der Grundstücke auf dem Rossboden. Zusätzlich fliesst in diese Rechnung auch das Parzellen-Tauschgeschäft zwischen der Stadt Chur und der Bürgergemeinde Chur mit ein, welches das Churer Stimmvolk im Februar 2020 bewilligt hat.

Was mit dem Kasernenareal in Zukunft geschehen soll, steht noch nicht fest. Der Abstimmungsbotschaft ist aber dennoch einiges zur möglichen Nutzung zu entnehmen. So heisst es: «Für die öffentliche Nutzung des gesamten Areals wird von etwa einem Drittel, also einer Fläche von etwa 25’000 bis 30’000 Quadratmeter ausgegangen.» Als öffentliche Nutzungen kämen beispielsweise Grünflächen, Spielplätze, Verbindungen für den Langsamverkehr, Parkanlagen oder kulturelle Nutzungen infrage. Auch eine Schule würde wohl entstehen.