Ungeimpfte füllen Coronastation

«Die Lage auf der Coronastation des Kantonsspitals Glarus ist in diesem Herbst bisher konstant geblieben», berichtet Spitaldirektorin Stephanie Hackethal. Konstant heisst in diesem Fall allerdings nicht ruhig: Zwischen acht und zwölf Patientinnen und Patienten befänden sich jeweils auf der Coronastation des Kantonsspitals. Eine bis drei davon müssten auf der Intensivstation behandelt werden, so Hackethal.