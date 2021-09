Glarus will den Präsenzunterricht mit «Lamatests» sicherstellen

Die Daten der ersten zwei Wochen zeigen auf, dass die Bereitschaft zur Teilnahme an diesen Spucktests unterschiedlich hoch ist, wie es weiter heisst. An einzelnen Schulstandorten erreicht die Beteiligung beinahe hundert Prozent, an anderen macht nur knapp die Hälfte der Kinder mit. Kinder, welche an den wöchentlichen Tests teilnehmen, erhalten bei engen Kontakten mit positiv Getesteten in der Regel eine Quarantäneerleichterung für den Schulbesuch. Für enge Kontakte im familiären Umfeld im gleichen Haushalt würden die bisherigen Quarantäneregeln weiterhin gelten.