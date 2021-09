Behörden wollen wieder mit Bürgerschaft diskutieren

Lange ist es her: In Rapperswil-Jona fand letztmals im Dezember 2019 eine Bürgerversammlung statt. Danach sorgte Corona für vier Absagen im vergangenen Jahr, dieses Jahr setzte der Stadtrat bisher erst gar keine Bürgerversammlung an. Verschiedene Geschäfte wurden stattdessen an der Urne zur Abstimmung gebracht. Das soll sich nun ändern. Anfang Dezember plant die Stadtführung, nach zwei Jahren erstmals wieder eine Bürgerversammlung durchzuführen. Das erklärt Stadtpräsident Martin Stöckling (FDP) auf Anfrage der «Linth-Zeitung».