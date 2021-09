Stoffels Steuern: Kanton bleibt wortkarg

Der Churer SP-Parlamentarier Lukas Horrer hatte in der vergangenen Junisession so einige Fragen an die Regierung. Zusammen mit 15 Mitunterzeichnenden wollte er Details zum Steuerstreit mit dem inzwischen in Dubai lebenden Valser Investor Remo Stoffel wissen. Immerhin habe Stoffels Bonität beziehungsweise der genaue Wert seiner Aktiven in der Vergangenheit immer wieder für öffentliche Diskussionen gesorgt – auch angesichts der von der kantonalen Steuerverwaltung erlassenen Sicherstellungsverfügung über 50 Millionen Franken. Was Horrer zudem anmerkte: «Aufbewahrer» der Aktiven, die Stoffel zur Steuersicherstellung hinterlegte, ist Ständerat Martin Schmid. Man wisse, dass dieser mit Stoffel «persönlich bekannt und wirtschaftlich vernetzt» sei.