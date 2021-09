Mehr lassen sich impfen, aber viele widerwillig

Ungefähr 25 Personen standen am Mittwochmorgen in einer Schlange vor dem Gesellschaftshaus in Ennenda, um sich impfen zu lassen. Die Mehrheit von ihnen im Alter um die 45 und älter. Viele wurden durch die am Montag eingeführte Zertifikatspflicht zu diesem Schritt bewegt. Nach einer ersten Einschätzung werde an diesem Tag das Impfmaximum von 450 Impfungen erreicht werden, informierte der Kanton Glarus am frühen Mittwochnachmittag. Mehr Kapazität hat das Zentrum nicht.