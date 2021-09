Kantonspolizei zieht in die Überbauung «Porta Samedan»

Mit dem Umzug soll der Polizei- und Verkehrsstürzpunkt in Silvaplana, der Polizeiposten in Chesa Piz Ot und weitere Lagerflächen und Parkplätze in Samedan veräussert oder rückgebaut werden. In der Porta Samedan würden Betriebseffizienz und Bewirtschaftung deutlich verbessert, heisst es weiter. Das Hauptziel bleibe allerdings die möglichst zeitnahe Realisierung des regionalen Verwaltungszentrums am Bahnhof Samedan, wo dann alle verbleibenden Standorte der Kantonspolizei zusammengefasst würden, so die Regierung. (so)