Skigebiete sollen Anfang Oktober Klarheit haben

Noch bevor am Montag die erweiterte Zertifikatspflicht in Kraft trat, hat der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, Lukas Engelberger, die Debatte über eine Ausweitung der Zertifikatspflicht auf die Bergbahnen lanciert. Engelberger sprach sich in einem Interview mit der «Sonntagszeitung» für eine Zertifikatspflicht in Skigebieten aus. Skifahren und Winterferien seien freiwillig und zum Vergnügen. «Eine Zertifikatspflicht ist im Sinn aller.