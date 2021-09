Hug will in die Regierung

Die SVP Graubünden will zurück in die Bündner Regierung. Seit der Neugründung im Jahr 2008 nach der Abspaltung der BDP sass kein Parteivertreter mehr im Grauen Haus. Richten soll es der aktuelle Parteipräsident Roman Hug. Er wurde am Montag vor den Medien als Kandidat vorgestellt. Der Entscheid, mit dem Trimmiser Gemeindepräsidenten ins Rennen zu steigen, fiel gemäss SVP-Vizepräsident Jan Koch im Parteivorstand einstimmig. Ebenfalls einstimmig wurde entschieden, mit nur einem Kandidaten anzutreten.