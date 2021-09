Zertifikat ist nicht gleich Zertifikat

Am Freitag gab die Regierung bekannt, die Quarantäneerleichterungen für erwachsene Kontaktpersonen von positiv Getesteten (Indexpersonen) auszuweiten. Dies geschehe aufgrund der sehr guten Erfahrungen bei den Betriebstests, bei denen sich dieses Vorgehen bewährt habe. Konkret gilt nun, dass erwachsene Kontaktpersonen, die nicht im gleichen Haushalt wie die Indexperson leben, von einer Quarantäneerleichterung profitieren können. Um die Quarantäne nicht in den eigenen vier Wänden verbringen zu müssen, gilt gemäss Regierung Folgendes: «Die betroffenen Personen müssen sich während sieben Tagen nach dem letzten Kontakt mit der Indexperson jeden zweiten Tag mit einem PCR oder einem Antigenschnelltest testen lassen. Zudem muss bei Kontakten mit anderen Personen eine Maske getragen werden und die Kontakte müssen auf ein Minimum beschränkt werden. Die regelmässigen Testungen haben beim Hausarzt, in der Apotheke oder im Testzentrum zu erfolgen. Die Anwendung von Selbsttests führt mangels Sensitivität nicht zu einer erleichterten Quarantäne.» Wenn die Kontaktperson an den regelmässigen Betriebstestungen teilnehme, zähle dies auch, so Schneider. Dies sei bereits vor der aktuellen Lockerung der Fall gewesen. Aber: «Der Betrieb entscheidet, ob von dieser Quarantäneregelung profitiert wird.» Mit dieser neuen Regelung können die erwähnten erwachsenen Kontaktpersonen nun auch während der Quarantäne ihrer Arbeit nachgehen.