Zwischen Verständnis und Unmut

Andreas Kräutl nimmts gelassen. «Wir haben in den vergangenen Monaten schon ein paar Purzelbäume schlagen müssen», sagt der Betriebsleiter des Sportzentrums Lenzerheide zur vom Bundesrat beschlossenen Ausdehnung der Zertifikatspflicht. «Der neuste Entscheid lässt uns einigermassen kühl.» Dabei ist das Sportzentrum gleich in mehrerlei Hinsicht von der Ausweitung betroffen: im Hallenbad ebenso wie im Fitnessraum und im Wellnessbereich. «Das Zertifikat wird bei uns wohl in sämtlichen Bereichen zum Thema», sagt Kräutl. Probleme mit der Umsetzung sieht er nicht.