Schutzbauwerke um den Ova d’Alvra können saniert werden

Das Einzugsgebiet des Wildbachs Ova d'Alvra wurde in Vergangenheit von grossen Hochwasserereignissen verschont. Dennoch musste der Bach in Dorfnähe mit Uferverbauungen stabilisiert werden, um Ausspülungen zu verhindern. Diese Verbauungen seien an einigen Stellen wenig tragfähig und teilweise beschädigt.