Ennet der Grenze kein Anlass für Diskussionen

Die Anzeichen verdichten sich, dass Besuche in Restaurants, Hallenbädern, Kinos und anderen Institutionen auch in der Schweiz bald nur noch mit dem Covid-Zertifikat möglich sind. Bereits im Vorfeld des Entscheids ist die mögliche Ausweitung der Zertifikatspflicht heftig diskutiert worden. Insbesondere bei der Gastronomie und den Transportunternehmen sorgt diese für Sorgenfalten. Im grossen Stil freiwillig eingeführt wurde die Pflicht in Graubünden bisher nicht.