«Nur die Landsgemeinde kann so einen Entscheid treffen»

Herr Becker, die Landsgemeinde hat das strengste Energiegesetz der Schweiz beschlossen. Wie schätzen Sie die Tragweite dieses Entscheides ein?

Kaspar Becker: Es war ein sehr mutiger Entscheid, der über den Kanton hinaus Beachtung finden wird. Einmal mehr hat die Landsgemeinde etwas entschieden, das so an der Urne wohl nicht passiert wäre. So etwas geht nur im Glarnerland. Der Entscheid nimmt uns aber in die Pflicht. Die Umsetzung wird eine Herausforderung.