Menschenhandel wird in Bündner Politik zum Thema

Im vergangenen Jahr haben spezialisierte Beratungsstellen in der Schweiz 174 Opfer von Menschenhandel identifiziert. Dies teilte die Schweizer Plattform gegen Menschenhandel am Mittwoch in einer Mitteilung mit. Die Dunkelziffer sei aber noch weit höher. Von Menschenhandel wird gemäss Definition des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) gesprochen, wenn jemand durch Gewalt, Täuschung, Drohung oder Nötigung angeworben, vermittelt und ausgebeutet wird.