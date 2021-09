An den Kirchensteuern wird nicht gerüttelt

Für den grössten Lacher an der Landsgemeinde sorgte am Sonntag Ivo Oertli (Junge Mitte) aus Ennenda: «Man hat als Frage in den Raum geworfen, ob ein Metzger eine katholische Bratwurst verkaufen könne», warf er von der Rednertribüne in den Ring. «Ich sage Ihnen: Eine gesegnete Wurst schadet nie.»