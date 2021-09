Touristiker erfreut über Zustupf

Insgesamt je 30 Millionen Franken für die Jahre 2022 und 2023 zur Unterstützung des Schweizer Tourismus hat der Bundesrat am Mittwoch in Aussicht gestellt. Mit diesen Geldern soll die Tourismusbranche, die wegen der Coronapandemie arg unter Druck geraten ist, wieder auf die Beine kommen. 30 Millionen sollen dabei an die Vermarktungsorganisation Schweiz Tourismus fliessen. Damit soll insbesondere der Städte- und Geschäftstourismus, der besonders von der Pandemie getroffen wurde, wiederbelebt werden.