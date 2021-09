Regierung und Gewerbe begrüssen den Status quo 

In der Vernehmlassung zur Ausweitung der Covid-Zertifikatspflicht hatte die Bündner Regierung für Aufregung gesorgt. Sie sprach sich für das Motto «alle oder niemand» aus und schlug somit vor, eine Zertifikatspflicht in vielen Bereichen des Alltags zu prüfen. Der Bundesrat hat sich nun aber entschieden, vorerst alles so zu belassen, wie es heute ist.