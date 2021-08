Ein «Ja, aber…» bei der diesjährigen Landsgemeinde

Das Rahmenprogramm zur Landsgemeinde wird eingeschränkt. Abgesagt wurde der traditionelle Flohmarkt am Landsgemeindesamstag. Im Ring sind ausserdem nur wenige offizielle Gäste zugelassen, weitere Gästekarten werden nicht abgegeben. Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit(BAG). Der Regierungsrat bittet alle Teilnehmenden, sich die Covid-App auf das Handy zu laden. Personen mit Krankheitssymptomen werden gebeten, weder an der Landsgemeinde noch an den Rahmenveranstaltungen teilzunehmen.