Die Meinungen zu Covid sind auch im Parlament gemacht

Weiter geht es mit dem Thema Wolf

Die erste Frage zum Thema Wolf stellt Grossrat Kevin Brunold (Mitte, Surcuolm). Er schreibt, dass der Bauernverein Surselva ein Rechtsgutachten über die rechtlichen Möglichkeiten zum Schutz des Eigentums und weiterer Rechte gegen Übergriffe von Wölfen in Auftrag gegeben. Die Regierung hat Kenntnis von diesem Rechtsgutachten, sagt Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems) in seiner Antwort.

«Die Regierung fordert, dass der Schutzstatus des Wolfes in der eidgenössischen Gesetzgebung neu beurteilt wird», so Cavigelli weiter. Laut seiner Aussage setzt sich die Regierung dafür ein, dass die Wolfsregulierung präventiv gemacht werden kann. Bisher können Eingriffe in den Wolfsbestand erst gemacht werden, nachdem sich ein Rudel fortgepflanzt hat. Das ist laut Cavigelli zeitlich schwierig, da die Fortpflanzung eines Rudels meist erst nach Beginn einer Alpsaison festgestellt werden kann.

Aus Sicht der Regierung braucht es eine Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes. Sie zielt auf ein vernünftiges Nebeneinander von Jagd und Wolf hin, so Cavigelli.

Eine weitere Frage zum Thema Wolf stellt Grossrat Reto Crameri (Mitte, Surava). Crameri will von der Regierung wissen, wie viele Risse durch Wölfe in diesem Jahr bisher festgestellt wurden. Bis Mitte August wurden im laufenden Jahr in Graubünden 178 Nutztierrisse festgestellt, meist Schafe. Hinzu kommen mehrere verletzte Tiere, sagt Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems). Und weiter, dass die Regierung bereit sei, die polizeiliche Generalklausel anzurufen und für bestimmte Problemwölfe sofort den Abschuss zu verfügen.

Grossrat Rico Lamprecht (Mitte, Val Müstair) will von der Regierung wissen, ob Aufwand und Tierarztkosten für die Genesung von verletzten Tieren vom Staat übernommen werden oder ob diese der Tierbesitzer übernehmen muss. Regierungsrat Marcus Caduff (Mitte, Morissen) erklärt, dass diese Kosten übernommen würden. Hingegen würden Sömmerungsbeiträge nach der Entladung einer Alp nicht mehr ausbezahlt und der Aufwand der Betroffenen nicht entschädigt, sagt Caduff weiter. Ziel sei es schliesslich, Alpen zu pflegen und sie nicht dem Wolf zu überlassen. Und abschliessend bestätigt der Regierungsrat, dass Tiere, die nach einem nachgewiesenen Wolfsübergriff vermisst werden, auch entschädigt werden.

Zur angespannten Stimmung aufgrund der Wolfspräsenz fragt Grossrätin Carmelia Maissen (Mitte, Castrisch), wie die Regierung die Stimmungslage einschätzt und was sie unternimmt, um das Vertrauen zu halten sowie Vertrauen zu schaffen. Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems) sagt in seinen Antworten, dass die Entwicklung der Regierung Sorgen bereite und sie die Ängste und Forderungen der Betroffenen sehr ernst nehme. Als Massnahmen wurde die Kommunikation über das Thema sowie zu Betroffenen und Fachleuten des Kantons verstärkt. Auch stehe die Regierung mit dem Bund in engem Austausch. So kam es auf der Stutzalp oberhalb von Splügen zu einer Begehung mit Verantwortlichen des Bundesamtes für Umwelt, so Cavigelli. Vor wenigen Tagen hatte Cavigelli wegen den Vorfällen am Schamserberg Kontakt mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die vorhandenen Handlungsmöglichkeiten würden voll ausgeschöpft, so Cavigelli weiter. Allerdings seien diese Möglichkeiten stark eingeschränkt, da sie vom Bund vorgegeben werden. Einer Zustimmung zum revidierten Jagdgesetz im vergangenen Herbst hätte hier helfen können. Man müsse aber die demokratische Ablehnung akzeptieren, so Cavigelli. Die Schweiz lehnte diese Vorlage mit 51,9 Prozent ab. Graubünden stimmte der Vorlage mit 67,3 Prozent zu.

Ebenfalls zum Thema Wolf stellte Grossrat Stefan Schmid (Mitte, Vals) der Regierung Fragen: Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems) sagte in seinen Antworten, dass sich die Regierung auch der Problematik mit Herdenschutzhunden bewusst ist. Beispielsweise wegen gesperrten Wanderwegen. Wenn immer möglich seien andere Lösungen zu bevorzugen, so Cavigelli. Insbesondere, wenn eine Sperrung der Attraktivität eines Gebietes schaden würde. Über Sperrungen von Wanderwegen würden aber die Gemeinden entscheiden.

Eine letzte Frage zum Thema Wolf stellt Grossrat Maurus Tomaschett (Mitte, Brigels). Er wollte von der Regierung wissen, ob und wie der Wolf allenfalls touristisch genutzt werden kann. Tomaschett bezieht sich auf einen Artikel in der «Sonntags Zeitung», in dem der frühere Schweiz-Tourismus-Chef und aktuelle Präsident von Graubünden Ferien kritisierte, dass die Tourismusbranche den Trend des naturnahen Tourismus verpasse. Regierungsrat Marcus Caduff (Mitte, Morissen) antwortete knapp und sagte, dass der Wolf derzeit mehr Probleme verursache als Touristen anlocken würde. Und aktuell gehe es darum, die entstandenen Probleme zu lösen.

Am Mittwoch hat das Bündner Amt für Jagd und Fischerei beim Bundesamt für Umwelt einen Antrag zur Bewilligung einer Regulation des Beverinrudels gestellt. Dies, nachdem es auf einer Alp am Schamserberg zwischen der Hirtin und Wölfen zu zwei gefährlichen Begegnungen gekommen war. Da auch das Vatertier wiederholt ein sehr problematisches Verhalten aufzeigt, wurde auch ein Abschuss dieses problematischen Elterntieres beantragt, teilte der Kanton am Mittwoch mit.