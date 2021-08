Stadt will fast eine Million in Zentrumsplanung stecken

Im Zentrum nah am Wasser entlang der Jona spazieren oder in der Mittagspause die Füsse in den Fluss halten: Das soll künftig möglich sein. Zugänge zur Jona entsprechen einem Wunsch der Bevölkerung. Dies geht aus der elektronischen Mitwirkung hervor, die im März zum Leitbild Zentrum Jona lief. 32 Personen oder Organisationen gaben 150 Stellungnahmen ab (siehe Box), wie die Stadt Anfang der Woche mitteilte.