Das politische Urgestein

In gut einem Monat, am 26. September, wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Und somit auch eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler. Nach 16 Jahren im Amt endet die Ära Angela Merkel. Am 22. November 2005 hat Merkel das Amt von ihrem Vorgänger, dem SPD-Mann Gerhard Schröder übernommen. Viel hat sich in dieser Zeit getan – in Deutschland, Europa und der Welt. Aber auch im Leben des alt Kanzlers Gerhard Schröder. Inzwischen ist er in fünfter Ehe mit der Koreanerin So-Yeon Schröder-Kim verheiratet. Das Paar lebt in Hannover, Berlin und Seoul.