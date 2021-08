Graubünden will führende Adresse im Gesundheitstourismus werden

Der Begriff Gesundheitstourismus tauchte in den vergangenen Jahren in der Bündner Politik immer wieder auf. Unter anderem deshalb nahm die Bündner Regierung diese Thematik auch in ihr Regierungsprogramm der Jahre 2017 bis 2020 auf. Nun, fünf Jahre nachdem die Regierung dazu eine Steuerungsgruppe eingesetzt hat, ist klar, in welche Richtung der Kanton Graubünden bei diesem Schwerpunkt gehen will.