Ein logischer Schritt

Zahlreiche Bündner Orte haben eine lange Tradition als Kurorte, wo man sich in Bädern kurierte oder in Höhenkliniken an der frischen Luft erholen konnte. Bereits im Mittelalter, vor allem aber dann im 19. Jahrhundert reisten deshalb kranke Menschen nach Graubünden. Die Pläne, die der Kanton Graubünden nun hat, sind deshalb nicht aus der Luft gegriffen. Er will den Gesundheitstourismus im Kanton ankurbeln. So sollen auch zu Randzeiten bessere Auslastungen der Gesundheitseinrichtungen und der Hotels erreicht werden.