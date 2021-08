Etwas Licht in die Dunkelkammern werfen

Was versteht man unter «Öffentlichkeitsprinzip»?

Unter Öffentlichkeitsprinzip versteht man in der Schweiz den grundsätz­lichen Entscheid, dass jede Person ein Recht darauf hat, Einsicht in amtliche Dokumente zu nehmen und Auskunft über deren Inhalte zu bekommen. Ausnahmen soll es nur in begründeten Fällen geben.