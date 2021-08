Bisherige aufgepasst

Dass im nächsten Jahr nach einem neuen Wahlsystem – dem Doppelproporz-System – gewählt wird, verändert die Situation für die Parteien ziemlich stark. Dass eine Partei in einem Kreis fast alle oder gar alle Sitze beanspruchen kann, wird künftig deutlich weniger häufig vorkommen. Dies, weil die Verteilung der Sitze anhand der kantonalen Anteile der Partei vorgenommen wird. Einen Sitz auf sicher hat nur die wählerstärkste Partei in jedem Wahlkreis. Heisst: Zumindest in den Einerwahlkreisen, wovon es bei der letzten Wahl im Jahr 2018 deren 19 gab, verändert sich für die Bisherigen nicht viel.