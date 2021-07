Wenn die Sonne wieder scheint

Der Mensch vergisst schnell. Seit zwei Tagen scheint in weiten Teilen Graubündens wieder die Sonne, und schon ist der Dauerregen der vergangenen Wochen aus der Wahrnehmung verschwunden. Natürlich, die Schweiz ist bei den Unwettern dieses Sommers bisher glimpflich davon gekommen; in Graubünden waren sie ohnehin kaum zu spüren. Während in Deutschland Menschen ihr Leben, Haus und Hof verloren haben, schlug das Dauernass im Kanton schlimmstenfalls auf die Stimmung.